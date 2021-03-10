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Gündem
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
Haber Giriş: 10.03.2021 - 11:24 | Son Güncelleme:

Bu acının tarifi yok! 15 günlük bebeğini kaybetti... Yıkıldılar

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu çiftin 15 gün önce dünyaya gelen Jnait isimli kız bebekleri, beşiğinde ölü bulundu. Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık, geçirdi.

İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Okul Sokak’ta oturan Suriye uyruklu Muhammed- Sidra Hamido çiftinin 15 gün önce Jnait ismini verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi. Anne Sidra, bugün sabah saatlerinde emzirdiği bebeğini beşiğe koyarak, uyuttu. Genç kadın, bebeğinin uyumasının ardından kendisi de uykuya daldı. 3 saat sonra uyanan anne, bebeğini kucağına aldığında nefes almadığını fark etti. Özel bir araçla hemen hastaneye getirilen bebeğin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık geçirdi.

Bu acının tarifi yok 15 günlük bebeğini kaybetti... Yıkıldılar

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Bebeğin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, bebeğin ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

Bu acının tarifi yok 15 günlük bebeğini kaybetti... Yıkıldılar

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