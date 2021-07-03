Bu 14 türe dikkat

BİYOÇEŞİTLİLİĞİ AZALTIYOR

Buna göre Akdeniz’de yabancı tür sayısı 1000'i aşarken, 2020 yılı itibarıyla Türkiye denizlerinde yabancı tür sayısının 540'a, istilacı yabancı tür sayısının da 105'e yükseldiği belirlendi. Karadeniz'de 28, Marmara Denizi'nde 124, Ege Denizi'nde 253 ve Akdeniz'de 413 yabancı tür görüldü. Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından yayımlayan dünyanın en kötü 100 istilacı yabancı türünden 14'ü de Türkiye'de saptandı. Varlığı tespit edilen bu istilacı türler arasında en tehlikelileri aslan balığı, balon balığı, taş balığı, deniz salyangozu, göçmen denizanası, çizgili yılan kedi balığı örnek gösterildi. Türkiye'de istilacı yabancı türler hem sucul, hem de karasal ortamlarda ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar meydana getirirken, küresel olarak biyoçeşitlilik üzerine büyük tehdit oluşturuyor. İstilacı yabancı türlerin, yerel türlerin ve ekosistemin korunması için ortadan kaldırılması, kontrol edilmesi, yayılmasının engellenmesi ve üremesinin durdurulması gerekiyor.

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