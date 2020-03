Btw ne demek? Btw kısaltması açılımı nedir?

İngilizcede belli başlı bazı kısaltmalar bulunuyor. Bu kısaltmalar daha çok gündelik yaşam içerisinde kullanılan anlamlar üzerinden ele alınır. Bu anlamlardan biri de BTW olarak öne çıkmaktadır. Siz de bu kısaltmanın anlamını öğrenebilir ve farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

BTW Ne Demek?

Gündelik yaşam içerisindeki bazı kelimeler kısaltma üzerinden değerlendiriliyor. İngilizce olarak bu kısaltmalardan BTW öne çıkmaktadır. ‘By the way’ kelimesinin anlamı olarak BTW ‘bu arada’ şeklinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda BTB ‘between’ anlamı üzerinden ‘arasında’ şeklinde değerlendirilmektedir. Ancak burada between iki kişi arasında yaşanan durum olarak öne çıkıyor.

BTW Kısaltması Açılımı Nedir?

BTW kısaltma açılımı olarak iki farklı anlam eşliğinde değerlendirilmektedir. Her ikisi de İngilizce kelime olarak gündelik yaşamda daha kolay kullanım amaçlı öne çıkar.

- BTW, (bu arada),

- BTW, (arasında),

Her iki kelime üzerinden de bu şekilde kullanmak mümkün. İngilizce uzun anlamları ise by the way ile beraber between olarak geçmektedir. Daha çok yazılı kaynak metinlerde İngilizce üzerinden sıklıkla karşılaşılan bir kısaltma olarak öne çıkmaktadır. Cümlenin anlamına bağlı olarak btv kısaltmasının ne anlama geldiğini bu 2 tabii üzerinden tanımlayabilir ve okuyabilirsiniz.