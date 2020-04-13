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DHA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 11:36,Son Güncelleme:

BTP Genel Başkanı Haydar Baş da Corona Virüse yakalandı

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BTP Genel Başkanı Haydar Baş da Corona Virüse yakalandı
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Memleketi Trabzon'da olan Baş ve ailesinin, özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, Corona Virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Baş ve ailesinin, Corona Virüs nedeniyle Akçaabat'taki özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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