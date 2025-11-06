×
HABERLERGündem Haberleri

BTK'dan sahte sosyal konut sitelerine erişim engeli

Güncelleme Tarihi:

BTKdan sahte sosyal konut sitelerine erişim engeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 13:07

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dolandırıcılar tarafından başta 'TOKİ İlk Evim' ve '500 bin sosyal konut' başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca sahte siteye erişim engeli getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinin duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar, bilgi almak ve başvuru yapmak üzere internete yöneldi. Bazı vatandaşlar ise bu durumu fırsat bilen dolandırıcıların tuzağına düştü.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve e-Devlet internet sitelerini taklit ederek sahte uzantılar hazırlayan ve sitelerini arama motorlarında ön sıralara yerleştiren dolandırıcılar, banka hesaplarına; başvuru, teminat ve sigorta adı altında yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi.

Bu yolla dolandırılan vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurmaları üzerine hızla harekete geçildi. BTK, başta 'TOKİ İlk Evim', '500 bin sosyal konut' başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca sahte siteye erişim engeli getirdi.

