BTK ve Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Instagram  neden durdu

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Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği ABD’li META grubuna ait sosyal medya uygulaması Instagram’a dün erişim engeli geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kararı Instagram’ın Türkiye’deki temsilcisine resmi olarak iletti.

KATALOG SUÇLAR İŞLENDİ

BTK’nın site bilgileri sorgu sayfasında, Instagram’a erişim engeli kararı alındığı duyuruldu. Instagram’ın uyarılara rağmen katalog suçlara giren Atatürk’e hakaret, çocuk istismarı ve cinsel suçlar; fuhşa, kumara özendirme paylaşımlarının kaldırılmaması taleplerini yerine getirmediği belirtildi.

FİLİSTİN PAYLAŞIMI ENGELİ

Filistin destekçisi içeriklerin kaldırılıp İsrail destekçisi mesajlara dokunulmaması, Haniye suikastı sonrası başsağlığı mesajlarının engellenmesi de Instagram’a erişim engeli getirilmesinde etkili oldu. Türk kullanıcıların yaptıkları bazı paylaşımları kaldıran ya da engelleyen platformun, farklı ülkelerdeki benzer paylaşımlara ses çıkarmaması üzerine BTK resen harekete geçti. BTK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, karar platformun katalog suçlara ilişkin düzenlemelere uymaması nedeniyle alındı.

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TEMSİLCİLİĞE LİSTE VERİLDİ

Instagram’a Atatürk’e hakaret, askerin şehit edilme görüntüleri, cinsel içerik, çocuk istismarı, fuhuş, kumara yönlendirme gibi pek çok konuda yapılan paylaşımların kaldırılması talepleri iletildi. Bu içeriklere ilişkin Instagram temsilcisine bir liste verildi. Söz konusu içerikler kaldırılmadan erişim engeli kararına son verilmeyeceği iletildi.

CHP VE İYİ PARTİ DAVA AÇTI

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Instagram’a erişimi engelleme kararına karşı Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

BAKAN ABDULKADİR URALOĞLU: UYARILARIMIZI DİKKATE ALMADILAR

' Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’a erişim engeli getirilmesiyle ilgili şu açıklamaları yaptı: “Bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları ‘katalog suçlar’ dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak bu erişim yasağını kaldırmış olacağız.” Erişim engeliyle ilgili Instagram tarafından herhangi bir karşılık gelip gelmediği sorusuna ise Uraloğlu, şu yanıtı verdi: “İletişim halindeyiz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde.”

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FAHRETTİN ALTUN KINAMIŞTI: HANİYE TAZİYELERİ SANSÜRLENDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X hesabından Hamas’ın siyasi büro şefi İsmail Haniye’ye ilişkin mesajında Instagram’a sert tepki göstermişti. Haniye mesajlarının engellenmesini sansür olarak niteleyen Altun, “Haniye’nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram’ı şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” demişti.

KATALOG SUÇLAR NELER

' 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 100/3 hükmünde yer alan katalog suçlar şunlar: “Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, kasten öldürme, kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, hırsızlık ve yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, düşmanla işbirliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, düşman devlete maddi ve mali yardım, cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, silah kaçakçılığı suçları, banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları tarafından işlenen zimmet suçu, kasten orman yakma suçu, kültür ve tabiat varlıklarını haksız olarak yurtdışına çıkarma suçu, kaçakçılık suçlarının tamamı, sağlık personeline yönelik işlenen kasten yaralama suçu.”

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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NA AYM’DEN KARARNAME İPTALİ

ANAYASA Mahkemesi (AYM), İletişim Başkanlığı bünyesinde “manipülasyon ve dezenformasyonla mücadele” için kurulan Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni (CBK) iptal etti. Böylece, İletişim Başkanlığı’na tanınan inceleme ve analiz etme yetkisi AYM’den döndü. İptal kararında düzenlemenin CBK ile yapılamayacağı belirtildi. AYM bu kararı CHP’nin başvurusu üzerine aldı. CHP’nin başvurusunda İletişim Başkanlığı’na verilen stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin görevlerin haberleşme ve basın özgürlüğüyle ilgili olması nedeniyle kanunla düzenlenmesi gerektiği, temel hak ve özgürlüklerin CBK ile düzenlenemeyeceği de belirtilmişti. İptal kararları 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

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AYM SİTESİNE ERİŞİLEMEDİ

AYM’nin iptal kararına ilişkin sosyal medya paylaşımını bir süre sonra silmesi ve siteye erişim sağlanamaması da dikkat çekti. AYM, yoğunluk nedeniyle siteye erişim sağlanamadığını açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de (DMM), AYM’nin internet sitesinin erişime kapatıldığı iddialarını yalanladı. DMM’den yapılan açıklamada, “İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle siteye bir süredir erişim sağlanamamaktadır” denildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile Basın Konseyi de yaptıkları açıklamalarla Instagram ve Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesine erişimin engellenmesini eleştirdi.