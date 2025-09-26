×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

BTK, "USOM üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığı" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi

Güncelleme Tarihi:

#BTK#USOM#Siber Güvenlik
BTK, USOM üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığı iddiasının asılsız olduğunu bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 14:28

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu ve bu kapsamda gözaltına alınan kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Haberin Devamı

Kurumun NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, USOM üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığına ilişkin haberlerin asılsız olduğu vurgulanarak, "USOM'dan gözaltına alınan hiç kimse yoktur." ifadesi kullanıldı.

USOM'un tespit ettiği bir olay ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen süreçlere ilişkin kasıtlı olarak yalan haber yapıldığı belirtilen açıklamada, yalan haber yapanlar ve yayanlar hakkında Siber Güvenlik Kanunu gereğince suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BTK#USOM#Siber Güvenlik

BAKMADAN GEÇME!