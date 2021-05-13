Türkiye'deki popüler kripto para borsalarından biri olan Btc Turk hacklendi mi?' sorusu bugün sosyal medyanın gündeminde yer alan konular arasında. Paylaşılan bir ekran görüntüsünde kullanıcıların bilgisinin satışa çıkarıldığı ve bu bilgilerinin kaynağının Btc Turk olduğu öne sürüldü.

Ekran görüntüsünde kullanıcıların ip adresleri yer alıyor..

Btc Turk'ten henüz konu hakkında resmi açıklama gelmezken, sosyal medyada destek ekibine atılan bir paylaşıma şu şekilde yanıt verildi.

Merhaba @kerimcalender, söz konusu iddiayla ilgili bilgi sahibiyiz, ekiplerimiz konuyu incelemektedir. Sistemlerimizde herhangi bir güvenlik ihlali bulunmamaktadır. — BtcTurk Destek (@BtcTurkDestek) May 13, 2021

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara