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Haber Giriş: 13.05.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Btc Turk hacklendi mi?

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Btc Turk hacklendi mi?

Btc Turk hacklendi mi sorusu şu dakikalarda sosyal medyada konuşulan konular arasında yer alıyor.. Kullanıcıların şahsi bilgilerinin ele geçirildiği ve satışa çıkarıldığı konuşulan iddialar arasında yer alıyor. Konu hakkında Btc Turk'ten resmi bir açıklama gelmezken, destek ekibine yapılan bir paylaşıma verilen cevap dikkat çekti.

Türkiye'deki popüler kripto para borsalarından biri olan Btc Turk hacklendi mi?' sorusu bugün sosyal medyanın gündeminde yer alan konular arasında. Paylaşılan bir ekran görüntüsünde kullanıcıların bilgisinin satışa çıkarıldığı ve bu bilgilerinin kaynağının Btc Turk olduğu öne sürüldü.

Ekran görüntüsünde kullanıcıların ip adresleri yer alıyor..

Btc Turk'ten henüz konu hakkında resmi açıklama gelmezken, sosyal medyada destek ekibine atılan bir paylaşıma şu şekilde yanıt verildi.

 

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