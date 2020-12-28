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Haber Giriş: 28.12.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Brüt ne demek? Brüt asgari ücret hakkında bazı bilgiler

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Brüt ne demek? Brüt asgari ücret hakkında bazı bilgiler
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Brüt, özellikle ücret hesaplamalarında sıklıkla karşılaşılan terimlerden birisidir. Genellikle 'net' terimi ile birlikte kullanılan brüt kelimesi, ağırlık hesaplamalarında da öne çıkmaktadır. Özellikle asgari ücret dönemlerinde pek çok kişinin gündemini oluşturan brüt ücret, çalışanın alacağı maaşın içerisindeki tüm kalemleri ifade etmektedir. Peki, brüt ne demek? İşte, brüt kelimesi hakkında bazı bilgiler

Brüt, ücret ve ağırlık hesaplamalarında gündeme gelen terimlerdendir. Kişinin eline geçecek olan net miktarı öğrenebilmesi açısında brüt tutarların neler olduğunu bilmesi de önem arz etmektedir. Brüt ücret ya da tutar, hesaplamalarda muhakkak dikkate alınması gereken unsurlar arasındadır. İşte, brüt hakkında bazı bilgiler

BRÜT NE DEMEK?

Brüt, kişinin alacağı ücrette eline geçecek net miktarı, alacağı üründe ise eline geçecek olan ürün miktarını belirtmektedir. 

Asgari ücret örnek alınacak olursa; Brüt miktar, işveren tarafından işçi için belirlenen ödeme tutarını ifade etmektedir. Yani işveren, işçi için 3 bin 570 TL brüt ücret ödemesi yapmakta, ancak bu ödemenin belirli bir kısmı vergiler ve kesintilere gittiği için işçinin eline geçen net miktar, 2 bin 825 TL olmaktadır.

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