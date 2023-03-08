Brunei Sultanı Türkiye’de

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Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak dün Ankara’ya resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Sultanı Waddaulah’ı Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Waddaulah, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. Türkiye-Brunei Darusselam ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alındığı görüşmelerde, işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla atılacak ortak adımların değerlendirildiği bildirildi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. Anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantında Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ANLAŞMA İMZALANDI

“Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirecek yatırım alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Savunma sanayi, inşaat, tarım, turizm, sağlık, enerji, bilişim, İslami finans ile helal üretim alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirdik. İmzalanan anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Okçular Vakfımızın, büyükelçiliğimizin ve Yunus Emre Enstitü’müzün katkılarıyla Brunei’de Türk okçuluğu dersleri veriliyor. Türkçe kurslarına kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. ASEAN ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda işbirliğimizi arttırmanın önemine değindik. Kendilerine 12 dakikalık deprem felaketini izlettik, kendileri de bu felaketi bizzat görünce bunun boyutunu daha da derinliğine anlamış oldular. Dost ve kardeş Brunei halkına şahsım ve milletim adına en kalbi selamlarımı iletiyorum. Ülke ve millet olarak yaşadığımız bu zor günlerde sultanlığının sergilediği bu dayanışmayı asla unutmayacağız.”

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‘DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ’

Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ise, “Çok yıkıcı depremler sonucunda meydana gelen felaket sonrasında Brunei, her zaman Türkiye ile dayanışma içindedir” dedi.

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DEPREM GÜNDEMLİ GÖRÜŞME

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile de bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşmenin ana gündeminin Kahramanmaraş merkezli depremlerle bölgesel konular olduğu bildirildi.