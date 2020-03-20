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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 10:31,Son Güncelleme:/

Bronz sikkelerle yakalanan emekli polis gözaltına alındı

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Bronz sikkelerle yakalanan emekli polis gözaltına alındı
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ÇANAKKALE’de, aracında tarihi eser niteliği taşıyan 25 bronz sikke ile yakalanan emekli polis memuru A.Ş. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı İğdelik köyünde şüpheli araç ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından durdurulan aracın sürücüsü emekli polis A.Ş. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 25 bronz sikke ele geçirildi. Aracın durdurulduğu bölgede yapılan aramada ise dedektör bulundu.

Şüpheli A.Ş., jandarmada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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