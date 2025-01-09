Britanya’da büyük gurur

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Britanya She Inspires Vakfı’nın verdiği ödüllerde, dünyanın 80 ülkesinden seçilen kadınlara, bireysel başarılarını, toplumsal değişime katkılarını ve ilham verici hikâyelerini paylaşma fırsatı sunuluyor. Eğitimden sanata, sağlıktan teknolojiye geniş bir yelpazede ödüller veriliyor. She Inspires Vakfı’nın ‘Dünyaya İlham Veren Kadınlar’ kategorisinin birincisi olan Zeynep Erciyas Toz, 22 yıl önce başladığı öğretmenliğin son yıllarında özel yetenekli öğrencilerin keşfine yöneldi. Ulusal ve uluslararası pek çok projede koordinatörlük yapan Zeynep öğretmen, Avrupa STEM hareketi olan Scientix Projesi Türkiye elçilerinden biri. MEB bünyesinde STEM Eğitici Eğitmeni, Girişimci Mentörü, Türkçe Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitici Eğitmeni ve TÜBİTAK Projeleri Eğitici Eğitmeni olarak görev yaptı. ‘Adım Adım Robotik Kodlama 7 yaş ve 9 yaş’ kitaplarının yazarı Toz, ‘Özel Yetenekli Öğrencilerin Destek Eğitimi Dersinde Kullanılacak Etkinlikler’ kitabını da kaleme aldı. 4 yıldır İstanbul Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) özel yetenekli çocukların keşfi ve eğitimi için çalışan Toz, ‘İlham veren kadın’ ödülünü getiren başarısını şöyle anlattı:

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KIZI İÇİN ÇABALADI

BİLSEM’de çalışmaya başlamadan önce de sınıf öğretmeni olarak üstün yetenekli çocukların tespiti ve özel eğitim planlamaları için çalışıyordum. MEB, kendi sınıfımda tanımladığım özel yetenekli öğrencilere özel bir öğretmen gönderdi. Bir destek eğitim odası açıldı.

Burada STEM eğitimi ve robotik kodlama üzerine kıymetli çalışmalar yapıldı. Bu eğitimleri sadece üstün yetenekli öğrencilere değil tüm öğrencilerime verdim. Tüm bu gelişmelere kavuşmak aslında kendisi de üstün yetenekli olan kızım Arzum Ceren Toz dolayısıyla bireysel mücadelem sonucunda gerçekleşti diyebilirim. Arkadaşlarımın teşvikiyle She Inspires Vakfı Ödülleri’ne başvurdum. 80 ülkeden binlerce başvuru yapıldı ve bunlar sadece eğitim özelinde değildi. Farklı alanlarda 3 aşamalı başvuru ve mülakat sürecinin ardından Manchester’da düzenlenen yarışmada birinci olduğumu öğrendim.”