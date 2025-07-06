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BRICS zirvesi Brezilya’da başlıyor... Putin ve Şi yok

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#BRICS#Hakan Fidan#Rusya
BRICS zirvesi Brezilya’da başlıyor... Putin ve Şi yok
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 07:00

İki günlük BRICS zirvesi bugün Brezilya’da başlıyor. Türkiye’nin de davet edildiği zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

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Öte yandan zirve grubun kurucu ortaklarından Rusya ve Çin liderlerinin katılımı olmadan gerçekleşecek. 72 yaşındaki Çin lideri Şi Cinping, son 12 yıldır BRICS zirvelerine düzenli olarak katılıyordu. Bu yıl onun yerine Başbakan Li Qiang Pekin yönetimini temsil edecek. Resmi açıklamada, gerekçe olarak yalnızca “program uyuşmazlığı” gösterildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle Brezilya’ya gitmeme kararı almış olabilir. Putin, geçen yılki Güney Afrika’daki BRICS zirvesine de aynı sebeple katılmamıştı. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Putin’in tutuklanmayacağına dair güvence verememişti. Brezilya da UCM’ye taraf ülkelerden biri. Putin’in zirveye videokonferans yöntemiyle katılması planlanıyor.

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#BRICS#Hakan Fidan#Rusya

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