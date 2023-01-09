Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro ABD’de hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Jair Bolsonaro#Brezilya#Hastane
Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro ABD’de hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 22:36

Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun karın ağrısı nedeniyle ABD'de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Haberin Devamı

Brezilya'da geçtiğimiz sene 30 Ekim’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından aralık ayında ABD’ye gelen eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, Florida eyaletinde yer alan Orlando kentinde bulunan AdventHealth Celebration Hastanesine kaldırıldığı belirtilerek, Bolsonaro’nun sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Gözden Kaçmasın

Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre’yi bastı...Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre’yi bastı... Haberi görüntüle

Bolsonaro, Eylül 2018’de Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki bir miting sırasında bıçaklanmasından bu yana “karın ağrısı” şikayetiyle daha öncede hastaneye kaldırılmıştı. Bolsonaro, Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva’nın göreve başladığı 1 Ocak’tan önce ABD’ye gelmişti.

Gözden Kaçmasın

Brezilya’daki protestolarda 300 gözaltıBrezilya’daki protestolarda 300 gözaltıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Jair Bolsonaro#Brezilya#Hastane

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık