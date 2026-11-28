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New York Times’ın askerler, aileleri ve belgelere dayandırdığı habere göre, Artur Michel Kreff Avalone ve Antonio Aguiar Neto adlı iki aracı, sosyal medya üzerinden Brezilyalılara ulaşarak Rus ordusuyla bir yıllık sözleşme karşılığında 50 bin ila 100 bin dolar kazanabileceklerini vaat etti. 37 yaşındaki Brezilyalı borsa yatırımcısı Igor Pereira Santos, 2024’ün sonlarında YouTube’da bu ilanlardan birine rastladı. Aracılardan Avalone, bir videosunda Brezilyalılara “Gezegenin en güçlü ordusuna katılın. Rusça bilmenize veya askerî deneyime sahip olmanıza gerek yok” diye seslenirken, ilanlarda gönüllülerden yalnızca Moskova’ya tek yönlü uçak bileti almaları istendi. İlana inanarak Şubat 2025’te Moskova’ya giden Santos, birkaç haftadır Rusya’da olmasına ve yeterli askerî eğitim almamasına rağmen Ukrayna cephesine gönderildiğini, orduya katılması karşılığında hesabına yatırılan yaklaşık 25 bin doların ise aracılar tarafından çekildiğini anlattı. Diğer Brezilyalılar da Rusça bilmeden imzaladıkları belgelerin, banka hesapları ve askerlik maaşları üzerinde aracılara yetki veren vekâletnameler olduğunu sonradan öğrendi.

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Dolandırıcılık iddialarının yanı sıra askerlerin cephedeki akıbeti de dikkat çekti. Cephe gerisinde çalışacağı söylenen 22 yaşındaki Chairon Vitor Sepulvida de Souza, Donetsk’e gönderildikten sonra annesine “Savaş cehennem” mesajını attı ve bacağını bilerek kırdırarak ordudan ayrılmayı düşündüğünü söyledi. Temmuz 2025’te yeniden cepheye gideceğini bildiren gençten o tarihten beri haber alınamazken, en az üç Brezilyalının da cepheye gönderildikten sonra kaybolduğu bildirildi.