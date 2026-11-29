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İçişleri Bakanlığı, Mersin’de uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda yaklaşık 600 milyon TL değerinde 136 kilogram kokain ele geçirildiğini, olayla bağlantılı 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Taşucu Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik ortak operasyon düzenlendi.

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Operasyonda, Brezilya’dan hareket eden Kamerun bayraklı bir geminin Balast bölümünde bulunan boşluk kısmına halatlar ile bağlanmış halde, piyasa değeri yaklaşık 600 milyon TL olan 136 kilogram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.

Kahraman Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

'İKİ OPERASYONLA 486 KİLO KOKAİNE EL KOYDUK'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyona ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, 'Zehir tacirlerinin ticareti Akdeniz'de karaya oturdu' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye’yi uyuşturucu ticaretinin güzergahı, limanlarımızı zehir sevkiyatının adresi haline getirmeye çalışanların bütün hesaplarını bozacağız. Eylül ayında Mersin’de, Brezilya’dan gelen 1 geminin özel bölmesine gizlenmiş 350 kilogram kokain ele geçirmiş, 9 şüpheliyi yakalamıştık. Bugün yine Mersin’de, kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizin müşterek operasyonuyla 136 kilogram kokain ele geçirdik, 4 şüpheliyi yakaladık. Sadece bu 2 operasyonla uluslararası uyuşturucu şebekelerinin yaklaşık 2,1 milyar TL değerindeki 486 kilogram kokainine el koyduk. Uluslararası uyuşturucu şebekeleri iyi bilsinler ki dünyanın öbür ucundan getirdiğiniz zehri hangi gemiye yükler, nereye gizlerseniz gizleyin, sizi bulacak ve adalete teslim edeceğiz. Operasyonu koordine eden Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm personelimizi gönülden tebrik ediyorum. Rabb'im, ayağınıza taş değdirmesin" dedi.