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Brent petrol nedir?

#Brent Petrol#Brent Petrol Nedir#Brent Petrol Özelliği
Brent petrol nedir

Brent petrolün varil fiyatında hareketlilik sürüyor. Son zamanlarda sıkça gündemde yer alan brent petrol, dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Peki, brent petrol nedir, özelliği ne?

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Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türüdür. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür.

Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

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