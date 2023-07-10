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Bremen Bilecik hattında Yasemin nerede! 2 yıllık kaçışın rotası

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#Almanya#Bremen#Türk Hava Yolları
Bremen Bilecik hattında Yasemin nerede 2 yıllık kaçışın rotası
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 07:00

Almanya’nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8.2 milyon Euroluk vurgun yaptığı iddia edilen Türk asıllı Yasemin Gündoğan’ın Türkiye’de olduğu, Bilecik’te yatırım amaçlı arsa baktığı öne sürüldü. Gündoğan’ın çaldığı iddia edilen parayı tazmin eden Alman sigorta şirketi bu yeni bilgi üzerine harekete geçti.

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2021 yılı mayıs ayında Almanya’nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten film gibi bir soygunla 8.2 milyon Euro (yaklaşık 234 milyon TL) çaldığı iddia edilen Türk asıllı Yasemin Gündoğan’ın, Türkiye’ye kaçtığı Alman basınına yansımıştı. Alman Die Welt’te, Gündoğan’ın soygunda kendisine yardım eden arkadaşları ile Ege’de havuzlu bir villada kaldığı yer almıştı.

ÇALIŞANI FLÖRTLEŞEREK AĞINA DÜŞÜRDÜ

Die Welt’in haberine göre, Gündoğan flörtleştiği 41 yaşındaki güvenlik personeli Henning B. isimli Alman vatandaşının yardımıyla paraları çöp arabasıyla şirketten çıkardı. Berlin’den kiralanan ve daha sonra sahte plaka takılan minibüse paraları yükleyerek Türkiye’ye kaçtı. Gündoğan’a Türk asıllı Büşra Ş. ve Büşra’nın arkadaşı Yiğit T. yardım etti. Büşra Ş., iki hafta sonra Almanya’ya geri döndüğü sırada yakalandı.

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SİGORTA ŞİRKETİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Kayıplara karışan Gündoğan’ın Türkiye’de olduğu, Bilecik’te yatırım amaçlı arsa baktığı öne sürüldü. Gündoğan’ın, karayoluna yakın mevkilerde arsa ararken görüldüğü ve arkadaşları ile birlikte Bilecik taşrasında bulunduğu bildirildi. İddialar üzerine Alman sigorta şirketi Türk yargısına başvurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren avukat Doğan Uysal, olayla ilgili diğer şüpheli Yiğit T. hakkında yakalama kararı bulunduğuna ve infaz edilemediğine dikkat çekti.

Bremen Bilecik hattında Yasemin nerede 2 yıllık kaçışın rotası

‘YAKALAMA KARARI ÇIKARILSIN’

Avukat Doğan Uysal’ın 13 Haziran tarihli dilekçesindeki soruşturmaya ilişkin talepleri özetle şöyle: “Şüpheli Yasemin Gündoğan’ın soruşturmaya konu eylemi gerçekleştirdikten sonra karayolu ile Viyana/Avusturya’ya geldiği ve 22 Mayıs 2021 tarihinde CH2P2YJ06 numaralı Alman kimlik belgesi ile Viyana’dan saat 13.30’da Türk Hava Yolları’na ait uçak ile İstanbul Havalimanı’na gelerek Türkiye’ye giriş yaptığı, aynı gün L2RJR45GF ulusal kimlik belgesi ile Pegasus Hava Yolları’nın saat 16.40’daki uçağı ile de İstanbul’dan İzmir’e gittiği, ayrıca İzmir’de otelde konakladığı öğrenilmiştir. Dolayısıyla Yasemin Gündoğan Türkiye’ye giriş yapmış ve halen Türkiye’dedir. Bu itibarla Yiğit T. hakkında yakalama kararı bulunması ve halen infaz edilememiş olması nedeniyle bu soruşturma dosyasından da yakalama kararı verilmesi; Yasemin Gündoğan hakkında da yakalama kararı verilmesi için talepte bulunulması arz olunur.”

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Bremen Bilecik hattında Yasemin nerede 2 yıllık kaçışın rotası

 

 

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#Almanya#Bremen#Türk Hava Yolları

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