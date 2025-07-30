Bravo Zehra: Kulaç da atarım kariyer de yaparım

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Milli yüzücü Zehra Duru Bilgin henüz ilkokuldayken fark yaratan bir öğrenci olacağının sinyallerini verdi. Ortaokul eğitimini tam burslu olarak Çevre Koleji’nde tamamladıktan sonra lise öğrenimine İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde devam etti. Burayı da hem akademik hem de sportif performansı sayesinde burslu olarak okudu. Eğitimine dünyanın en seçkin üniversitelerinden olan Ivy League Okulları’ndan Brown Üniversitesi’nde devam etti. Tabii ki yine tam burslu olarak. Brown İşletme Ekonomisi’nden bu yıl mezun olan Zehra’nın üniversite yıllarında unutamayacağı başarı ise Türkiye Milli Takımı’yla Paris Olimpiyatları’na katılmasıydı.

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5’tE ANTREMAN 9’DA DERS

Uzun yıllar Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sporcusu olarak Türkiye’de çok sayıda rekor kıran, 2015 yılında bir şampiyonada en fazla rekor kıran sporcu olarak tarihe geçen Zehra, şimdi de Brown’daki mezuniyetiyle ABD’de bu yılın en başarılı 25 Türk mezunu arasına girerek adından söz ettiriyor: “8 yaşımdan beri yüzüyorum. 13 yaşımda milli yüzücü oldum. Başarılı bir sporcu ve öğrenci olmak çok emek ve disiplin gerektiriyor. Üniversitede sabah 05.00’te kalkıp antrenmana gidiyordum. 09.00’da başlayan derslere giriyordum. Ders çıkışında,15.00-17.00 arasında yine antrenmanda oluyordum.

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OLİMPİYAT ÇOCUKLUK HEDEFİ

Yüzmeye başladığımdan beri bize olimpiyat hedefi verilmişti. Olimpiyatta ülkemi temsil etmek çok gurur vericiydi. Şu anda geleceğimle ilgili karar verme aşamasındayım. Öncelikle iş hayatının içinde olup spor alanında da kariyerimi sürdürmeyi hedefliyorum.”

BROWN’DAN TAM BURS

- Zehra hem sporda hem eğitimde başarılı yolculuğunu şöyle anlattı: “İlkokula devlet okulunda başladım ama yüzmede başarılar geldikçe bazı özel okullardan da burs teklifleri gelmeye başladı. Tam burslu olarak Çevre Koleji’nde ortaokulu bitirdim. Sonra Saint Joseph Lisesi’ni kazandım. Saint Joseph’te bana özel bir burs verdiler. Akademik alandaki başarılarımın yanında profesyonel sporculuk hayatını başarıyla sürdürebildiğim için Brown Üniversitesi’nden tam burslu kabul aldım. Brown Üniversitesi’nin yüzme takımında da yer aldım, iki yıl MVP (en değerli sporcu) seçildim. Bu yıl ise ABD’de bu yılın en başarılı 25 Türk mezunundan biri oldum.”