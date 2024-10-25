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Brandayla örttüler... Liderlik kavgası oraya da yansıdı: QR kodlu cenaze

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#FETÖ#Gülen#Cenaze
Brandayla örttüler... Liderlik kavgası oraya da yansıdı: QR kodlu cenaze
Fevzi KızılkoyunYunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 07:00

FETÖ’de liderlik kavgası elebaşı Gülen’in cenazesinde de devam etti. Örgüt yöneticilerinin kendilerine yakın örgüt üyelerini “Sağınızı solunuzu kolaçan edin” diye tembihlediği cenazeye kavga ihtimaline karşı QR kodla girildi.

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Örgüt içerisinde yeni lider kim olacak tartışmasıyla başlayan kavgaların, cenazeye kimin katılıp katılmayacağı, nerede gömüleceği, ne zaman defnedileceği gibi konuların FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in defnedilmesinin gecikmesine neden olduğu ortaya çıktı. Örgütün kendi içinde yaşadığı çelişkiler defin işlemlerine de yansıdı. Hazırlıklardan da mümkün olduğunca görüntü verilmemeye çalışıldı.

LİDERLİK YARIŞI KIZIŞTI

Bir taraftan cenazeye mümkün olduğunca kalabalık bir katılım sağlanması istenirken, bazı örgüt üst yöneticilerinin güvenlik ve gizlilik endişesi nedeniyle kalabalık bir törene karşı çıktıkları belirlendi. Bu arada cenazeye katılacaklara, örgüt yöneticileri tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaları, tahrik edici konuşmalardan uzak durmaları uyarısında bulundu. Liderlik için yarışan bazı örgüt yöneticilerinin ise kendi taraftarlarına “Cenazede sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin” gibi mesajlar yolladıkları öğrenildi.

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Brandayla örttüler... Liderlik kavgası oraya da yansıdı: QR kodlu cenaze

İSTEMEDİKLERİNİ ALMADILAR

Cenazede olası bir tartışma, kavga ve istenmeyen kişilerinin katılımının önüne geçilmesi için cenazeye QR kod ile girilmesine karar verildi. Kişiye özel tanımlı QR kod, örgüt üyelerinin isimlerine tanımlandı. Kapı girişinde QR kodu olmayanları geri çeviren örgüt elemanları, bölgedeki Amerikan polisi tarafından da korunuyor. (Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA)

 

FETULLAH GÜLEN ÇİFTLİĞİNDE GİZLİCE GÖMÜLDÜ

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Pensilvanya’daki çiftliğinin bahçesine gizlice gömüldü.

Brandayla örttüler... Liderlik kavgası oraya da yansıdı: QR kodlu cenaze

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen dün örgütün karargâhı olarak bilinen Pensilvanya’daki çiftliğe gömüldü. Pazar gecesinden bu yana örgüt karargâhına 15 kilometre mesafedeki St. Luke’s Hastanesi’nde tutulan elebaşı Gülen için New Jersey eyaletindeki bir beyzbol sahasında ayin düzenlendi. ABD polisinin saha çevresinde uçuş yasağı getirdiği ayin örgüt üyelerine açık yapılırken, karargâhtaki gömme işlemine ise sadece elebaşına yakın örgüt üyeleri ve aile üyeleri katıldı. 

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BRANDA ÇEKTİLER

CNN TÜRK dron kameralarına yansıyan kazı işlemlerinin görüntülenmesini engellemek için çukurun üzerine branda gerildiği görüldü. Kaçak örgüt üyeleri elebaşının öldüğü hastanenin etrafındaki otelleri doldurdu. (Yunus PAKSOY/PENSİLVANYA)

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#FETÖ#Gülen#Cenaze

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