Brad Pitt’in Türkiye merakı şaşırttı: Bir anda pat diye sordu…

Los Angeles’ta yaşayan ve Hollywood sinema sektörünü yakından izleyen Barbaros Tapan, Türk sinemasının ABD’den nasıl göründüğüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Çok sayıda dünya yıldızı ile röportajlara imza atan Barbaros Tapan bu süreçte yaşadığı ilginç olayları da Hürriyet Bizimle izleyicileri ile paylaştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara