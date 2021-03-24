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HaberlerGündem HaberleriBrad Pitt’in Türkiye merakı şaşırttı: Bir anda pat diye sordu…
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Haber Giriş: 24.03.2021 - 16:53 | Son Güncelleme:

Brad Pitt’in Türkiye merakı şaşırttı: Bir anda pat diye sordu…

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Brad Pitt’in Türkiye merakı şaşırttı: Bir anda pat diye sordu…

Hürriyet Bizimle’de Fulya Soybaş’ın bugünkü konuğu Hürriyet Kelebek Yazarı Barbaros Tapan oldu.

Los Angeles’ta yaşayan ve Hollywood sinema sektörünü yakından izleyen Barbaros Tapan, Türk sinemasının ABD’den nasıl göründüğüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Çok sayıda dünya yıldızı ile röportajlara imza atan Barbaros Tapan bu süreçte yaşadığı ilginç olayları da Hürriyet Bizimle izleyicileri ile paylaştı.

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