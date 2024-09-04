'Bozyörük yılanı'nı cep telefonuyla görüntülemek isterken saldırısına uğradı! 'Sanırım yaklaşınca korkup saldırdı'

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Olay, dün öğle saatlerinde Bayramiç ilçesi Keklice mevkiinde meydana geldi. İlçede sebze ve meyvecilikle uğraşan İlker Küçükerdal, sebze bahçesinde köpeklerin havladığını fark etti. Kontrol etmek için köpeklerin yanına giden Küçükerdal, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki Bozyörük cinsi yılanı gördü. Küçükerdal, gördüğü yılanı cep telefonuyla görüntülemek isterken saldırısına uğradı.

Olayı yara almadan atlatan Küçükerdal, "Hayvanlarıma bakmaya gidiyordum. Köpeklerin sesini duyup, yaklaştığımda otların arasında bir kıpırtı olduğunu fark ettim. Köpeklere saldırmaya çalışıyordu. Cep telefonu kamerasıyla video çekmek için biraz daha yaklaştım. Üzerime gelmeye başladı, bacaklarıma dolaştı. Yere düşünce dişlerini pantolonuma geçirdi. Ben kurtulmaya çalışırken yılan da korkup kaçtı. Aynı yılanı bahçemde 4-5 senedir görüyordum ama zarar vermediği için bir şey yapmıyorum. Sanırım yaklaşınca korkup, saldırdı. Bu olay beni de korkuttu" diye konuştu.