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Gündem
Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 15:59 | Son Güncelleme:

Bozüyük'te korkunç cinayet! Katil zanlısı Kütahya’da yakalandı

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Bozüyük'te korkunç cinayet! Katil zanlısı Kütahya’da yakalandı

BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde Sani Kolcu’yu (52) tabancayla vurarak öldüren Ramazan Ç., Kütahya’da yakalandı.

Bozüyük ilçesinde yaşayan Sani Kolcu, 25 Şubat günü, 4 Eylül Mahallesi 871 Sokak’ta tabancayla vuruldu. Kolcu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada, şüphelinin Ramazan Ç. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonunda da Ramazan Ç., Kütahya’da yakalanarak, gözaltına alındı. Bozüyük ilçesine getirilen Ramazan Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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