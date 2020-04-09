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Fatma Savaş İNAL/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 15:05,Son Güncelleme:/

Bozüyük'te karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

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Bozüyük'te karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi
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BİLECİK’in Bozüyük ilçesinin koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Akpınar Mahallesi, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Ayrıca mahalleliye maske dağıtılarak gıda yardımı yapıldı.

Bozüyük ilçesine 8 kilometre mesafedeki Akpınar Mahallesi, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine dün, 21 Nisan’a kadar karantinaya alındı. Jandarma, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Bozüyük Belediyesi ekipleri de mahallede dezenfeksiyon çalışması yaptı. İnsan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonların kullanılan çalışmada yerler ve halkın bulunduğu alanlar temizlendi. Ayrıca muhtarlık tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımı yapıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan aynı aileden 4 kişinin hastanede tedavileri sürerken, ev karantinasına alınanların ise Sağlık Müdürlüğü ekiplerince her gün sağlık taramasından geçirildiği belirtildi.

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