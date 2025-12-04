×
Bozulma ihtimali ortaya çıkınca fiyatını düşürdüler: Kilosunu 10 lirada satıyorlar

#Pazar#Domates#Yağmur
Çanakkale’nin Bayramiç, Ezine ve merkeze bağlı Batak Ovası’nda yetişen ünlü domatesinin fiyatı, bölgede son günlerde etkili olan sağanağın ardından tarlada bozulma riski artınca 40 TL’den 10 TL’ye kadar düştü. 

Aroması, rengi ve dayanıklılığıyla bilinen, lezzetini Kaz Dağları ile Çanakkale Boğazı’ndan esen rüzgarlar ve potasyum oranı yüksek topraklardan alan Çanakkale domatesinde bazı üreticiler sezonun son hasadını yapıyor. Ancak son bir haftada bölgede etkili olan sağanak nedeniyle tarlada bozulma ihtimali ile karşı karşıya kalan Çanakkale domatesinin kilosu 40 TL'den 10 TL'ye kadar düştü.

Bayramiç’te üreticilik ve pazarcılık yapan Mehmet Demiroğlu (46), yağmurun domatese zarar verdiğini belirterek, “Yağmurdan sonra domatesler bozulunca pazarda fiyat 10 TL’ye kadar düştü. Üzerinde leke, çamur ve toprak oluşuyor. Bu nedenle elimizdeki ürünü bitirmeye çalışıyoruz. Bu yıl alıcı da azdı, çoğu domates tarlada kaldı. Yağmurlar başlayınca bozuldu” dedi. 

