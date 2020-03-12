Yumurtalar çabuk bozulan besinler arasında yer almaktadır. Bundan dolayı yumurtaların bozulduğunu anlamak da kimi zaman zor olabiliyor. Fakat bazı tüyolar yumurtanın bozuk olup olmadığı hakkında bizlere fikir verebilmektedir. Su bardağı gibi yöntemlerle yumurtanın bozuk olup olmadığı yönünde fikir sahibi olabilirsiniz.

Bozuk Yumurta Nasıl Anlaşılır?

Bir bardak suyun içerisine yumurtayı koyun. Yumurta eğer en üstte duruyor ve dik bir hizada ise yumurta bayat durumundadır. Yumurta eğer yatay bir konumda duruyorsa tazedir. Su bardağı ile bu şekilde yumurtanın tazeliğini sorgulayabilirsiniz. Ve yumurtayı kırmadan da tazeliği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Yumurtanın Sarısına Bakın

Yumurtanın sarısı da tazeliği hakkında fikir sahibi olabilmeniz açısından oldukça önemlidir. Yumurtayı boş bir tabağa kırın ve eğer yumurtanın sarısı kırdığınız tabakta bombeli bir şekilde kalıyor ve dağılmıyorsa yumurta taze demektir.

Eğer yayılıyor ve yumurta sarısı sabit bir yerde kalmıyorsa bu durum yumurtanın bayat olduğunu işaret etmektedir. Bu şekilde yöntemlerle sizler de yumurtanın taze olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bozuk yumurtanın tüketilmesi de önerilmez ve bu durumlarda mutlaka taze yumurta tüketmeniz önerilir.