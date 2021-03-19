Bozuk telefon kavgası! 6 gözaltı

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde meydana geldi. Satın aldığı telefonun bozuk çıktığını iddia eden Selçuk Özdemir, ürünü geri verip parasını istedi. Ancak bu sırada Özdemir ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Özdemir, kavga sırasında iş yeri sahibi ve yakınları tarafından yumruklandı. Darbedlen Selçuk Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, polisten yardım istedi. İhbarın ardından adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak istedi. Ancak iş yeri çalışanları polisi tehdit etti.

"BUNUN HESABI KESİLECEK"

Polis bunun üzerine biber gazı sıkıp, kavgayı ayırmaya çalıştı. Kelepçe takılıp polis arabasına bindirilen iş yeri sahibi Serkan Ceylan, "Bu sizin yanınıza kalmayacak. Bunun hesabı kesilecek. Bana haksızlık yaptınız" diye bağırdı.



Polisler, kavgaya karışan iş yeri sahibi ve çalışanı 6 kişiyi gözaltına aldı, pandemi kurallarına göre cezai işlem de uyguladı.

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