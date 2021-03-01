Bozok Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başladı

Bozok Üniversitesinde Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören yaklaşık 1500 öğrenci, uzun bir aranın ardından yeniden okula döndü. Yüz yüze eğitime başlayan öğrenlerin heyecanlı olduğu görüldü. Sağlık Bilimleri Fakültesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencileri kampüste görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin 1 Mart'ta 15'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirerek, "Yüz yüze eğitimin de bugün başlaması güzel bir tevafuk oldu. Tıp fakültesinde 4'üncü ve 5'inci sınıflarımızın eğimleri sürüyordu.

Bugün itibariyle sağlık alanındaki diğer fakülte ve yükse okullarımızda da yüz yüze eğitime başlandı. Bir tarafta yüz yüze eğitim yaparken, bir taraftan da çevrimiçi eğitim sürdürülmektedir" dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerden Büşra Şeyhoğlu ise, yüz yüze eğitimin çevrimiçi eğitimden avantajlı olduğunu ifade ederek, "Son sınıf öğrencisiyim ve teorik bilgide fazla bir eksiğimiz kalmadı. Sadece uygulamada eksiklerimiz vardı. Bu süreçte eksiğimiz tamamlamak için geldik. Hocalarımızı okulumuzu herkesi çok özledik. Bu süreçte gebelerle birlikte olmakta bizi çok mutlu ediyor. Biz gebelere dokunmadan mezun olmak istemiyorduk, bu süreyi böyle tamamlayacağımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Fakülte öğrencilerinden Ayşenur Keşir ise, "Burada yurtla ilgili hiçbir sorunuzum yok. Yurtlarda her odada bir kişi kalınıyor, yemekhanelerde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Üniversitemizi çok özledik çevrimiçi eğitimle çok zor devam ediyordu. Yüz yüze eğitimle gebelere dokunarak onlarla ilgilenerek çok daha güzel olacağını düşünüyorum" dedi.