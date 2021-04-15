'Bozo' ile aramada 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi
VAN Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından evin bahçesindeki araçta özel eğitimli köpek 'Bozo' ile yapılan aramada çuvallar içinde 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesindeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adresteki ev ve bahçesinde bulunan araçta narkotik köpeği 'Bozo' ile arama yapıldı. Aramada araçtaki çuvallarda 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.
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