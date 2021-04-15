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Gündem
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

'Bozo' ile aramada 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi

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'Bozo' ile aramada 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından evin bahçesindeki araçta özel eğitimli köpek 'Bozo' ile yapılan aramada çuvallar içinde 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesindeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adresteki ev ve bahçesinde bulunan araçta narkotik köpeği 'Bozo' ile arama yapıldı. Aramada araçtaki çuvallarda 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

 

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