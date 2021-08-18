MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBozkurt'taki sel felaketinde çok acı detaylar! 'Beni kurtarın'
GeriGündem Bozkurt'taki sel felaketinde çok acı detaylar! 'Beni kurtarın'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Nursima ÖZONUR/ KASTAMONU, (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

Bozkurt'taki sel felaketinde çok acı detaylar! 'Beni kurtarın'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bozkurt'taki sel felaketinde çok acı detaylar! 'Beni kurtarın'

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketine 2 katlı evlerinde yakalanan Ersin Çevirgen (43), oğlu Emir (13), annesi Asiye (76) ve babası Erdoğan (78) Çevirgen hayatını kaybederken, diğer oğlu Can Çevirgen (17) kurtulmayı başardı. Halı sahada antrenman yaparken selin geldiğini gören Erey Çelebi, tesisin çatısına çıkarak arkadaşlarını arayıp, "Beni kurtarın, burayı sel bastı" diye yardım istediği ortaya çıktı.

21
  • Bozkurttaki sel felaketinde çok acı detaylar
  • Bozkurttaki sel felaketinde çok acı detaylar
  • Bozkurttaki sel felaketinde çok acı detaylar
  • Bozkurttaki sel felaketinde çok acı detaylar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Eşinden boşanınca Bozkurt'ta anne ve babasıyla yaşayan Ersin Çevirgen ve ailesi, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketine Merkez Mahallesi Pazar Sokak'taki 2 katlı evlerinde yakalandı. Sel sularının eve girmesi sonucu Ersin Çevirgen ile oğlu Emir, annesi Asiye ve babası Erdoğan Çevirgen hayatını kaybetti. Can Çevirgen ise üst kattaki odasından yüzerek çatıya çıkıp kurtuldu. Oğlu, anne ve babasıyla birlikte yaşamını yitiren Ersin Çevirgen'in arkadaşı Ebru Battal, "Ersin benim arkadaşımdı. Kaybolduğunu öğrendiğimde hemen İstanbul'dan geldim. Çok iyi insanlardı. Annesi, babası oğlu ölmüş. Bir aile yok oldu" dedi.

SELE HALI SAHADA YAKALANDI

​Bozkurt'a halı saha futbol turnuvasına katılmak için Karabük'ten gelen futbolcu Eray Çelebi de (26), sele antrenman yaparken yakalandı. Halı sahada antrenman yaparken selin geldiğini gören Çelebi, tesisin çatısına çıkarak arkadaşlarını arayıp, "Beni kurtarın, burayı sel bastı" diye yardım istedi. Tesisin yıkılmasıyla sel sularına kapılan Eray Çelebi'yi arama çalışmaları sürüyor.

Bozkurttaki sel felaketinde çok acı detaylar Beni kurtarın

: İlginizi Çekebilir

ÖLÇER APARTMANI ENKAZINDA 11 KİŞİ ARANIYOR

Sel felaketinde yıkılan 8 katlı, 32 daireden oluşan Ölçer Apartmanı'nda kayıp ihbarı sayısının ise 11'e düştüğü öğrenildi. Arama- kurtarma ekipleri, selin hemen ardından bina enkazında başlattıkları çalışmalarını sürdürüyor.

Acının iki yakası Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurtta en kritik saatler...
Acının iki yakası! Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta en kritik saatler...

Arama çalışmalarında kayıplardan bazılarının fotoğrafları bulundu. Enkazdan çıkan kayıplara ait fotoğraflar, duygulandırdı.

Sel felaketinden etkilenen köylere yardım havadan gitti Hürriyet o ana tanık oldu
Sel felaketinden etkilenen köylere yardım havadan gitti! Hürriyet o ana tanık oldu

Bozkurttaki sel felaketinde çok acı detaylar Beni kurtarın

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi