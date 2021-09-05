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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - AA
Haber Giriş: 05.09.2021 - 15:19 | Son Güncelleme:

Bozkurt'ta selin geliş anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin, ilçeye ulaşmadan yaklaşık 13 kilometre mesafedeki köyde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Selin Bozkurt'a ulaşmadan önceki görüntüleri, ilçeye yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Koşmapınar köyü Gürpınar Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, selin Bozkurt'ta ulaşmadan ve felakete dönüşmeden önceki anları yer alıyor.

Görüntüyü çeken kişilerin "Nasıl geliyor. Ağaçlar yıkıldı. Köprü de gitti" dediği duyuluyor.

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EKİPLER 25 GÜNDÜR SELİN İZLERİNİ SİLMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ekipler 25 gündür yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi sonrası, başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

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Bozkurtta selin geliş anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgede yaraların sarılması için ilk günden bu yana çalışıyor.

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İlçenin eski günlerine kavuşması için ekipler tarafından balçıktan arındırılan sokaklar yıkanıyor.

Selde hasar gören binaların yıkımı sürerken diğer taraftan yeni iş yerlerinin temelleri de atılıyor.

Evlerini boşaltma kararı alan vatandaşların eşyalarının taşınmasına jandarma ekipleri yardımcı oluyor.

Selde kaybolanları arama çalışmaları ise hava, kara ve denizden devam ediyor.

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