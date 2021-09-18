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Bozkurt'ta 'Kaçın sel geliyor' diye bağırdı! 5 kişilik ailenin hayatını kurtardı

#Kastamonu#Bozkurt#SEL

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi İlişi köyünde 65 yaşındaki Emine Turhan'ın selin geldiğini görüp "kaçın" diye bağırması sayesinde, 5 kişilik aile sulara kapılmaktan kurtuldu. Çayın taştığını görerek insanları uyaran Emine Turhan, "Korktum çay geliyor diye, hem çocuklarıma hem de mahalleye 'Kaçın sel geliyor' diye bağırdım. Kendimiz de evin kenarındaki yüksek bir yere çıktık" ifadelerini kullandı. Turhan'ın uyarısı üzerine selden kurtulan Nigar Özdemir ise "Deponun içindeydik, sel patlamıştı. Emine ablayı duymasak kaçmazdık. Bir süre sonra döndüğümüzde her yer sular altındaydı" dedi.

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AA- Bozkurt'ta ilçe merkezinin ardından en çok zarar gören İlişi köyünde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel, büyük hasara yol açtı. 2 metreyi bulan sel suları nedeniyle köydeki çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu.

İlişi Çayı'nın kenarındaki evinin ikinci katından selin geldiğini gören Emine Turhan, aşağıdaki oğlu ve mahalle halkına kaçmaları için bağırarak uyarıda bulundu. Bu sırada kendilerine ait markette bulunan Özdemir ailesinden 5 kişi, Turhan'ın sesini duyarak kaçıp sele kapılmaktan kurtuldu.

Turhan, AA muhabirine, sel günü çayın köprüden köye doğru taştığını gördüğünü söyledi.

Bozkurtta selin geliş anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Bozkurt'ta selin geliş anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı

"KAÇIN SEL GELİYOR, DİYE BAĞIRDIM"

Bu sırada kendisinin evde olduğunu belirten Turhan, "Korktum çay geliyor diye, hem çocuklarıma hem de mahalleye 'Kaçın sel geliyor.' diye bağırdım. Kendimiz de evin kenarındaki yüksek bir yere çıktık." dedi.

Çevredekilerin uyarısını duyduğunu dile getiren Turhan, bu sayede kaçıp kurtulanlar olduğunu anlattı.

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Nigar Özdemir ise o gün hiç durmayacakmış gibi yağmur yağdığına işaret etti.

"ONUN SAYESİNDE ARABAMIZA BİNİP KAÇTIK"

Kendilerine ait markette çalıştıklarını belirten Özdemir, "Bozkurt'ta çay patladı, 'Bozkurt'u sel aldı.' dediler. Kayınvalidemle çocuğumu evden alıp markete geldim. Bir müddet sonra değirmenci ağabeyin eşi bağırdı. 'Çay taşıyor, sel geliyor.' diye. Onun sayesinde arabamıza binip kaçtık ve yükseğe çıktık. Onun sayesinde canımızı kurtardık." ifadelerini kullandı.

Bozkurt Belediye Başkanının selden son anda kurtulduğu görüntüler ortaya çıktı

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Sel sularının 2 metreyi bulduğunu vurgulayan Özdemir, "Deponun içindeydik, sel patlamıştı. Emine ablayı duymasak kaçmazdık. Bir süre sonra döndüğümüzde her yer sular altındaydı." diye konuştu.

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#Kastamonu#Bozkurt#SEL