Bozkurt'ta duygulandıran görüntü! Atatürk portresindeki çamuru elleriyle temizlediler

Bozkurt'ta sel felaketinin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor. Yüzlerce kişinin görev yaptığı ilçede ekipler, tüm iş yerlerini ve binaları temizleyip, yıkıyor. Bölgede görev yapan askerler ise yerde çamurun içinde Atatürk portresi olduğunu fark etti.

Askerler, çerçeveli portreyi alıp, üzerindeki çamuru elleriyle temizleyerek, yıkadıktan sonra görevlilere teslim etti.

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