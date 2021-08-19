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GeriGündem Bozkurt'ta ağır hasar almıştı! Yıldız Apartmanı yıkılıyor
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AA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Bozkurt'ta ağır hasar almıştı! Yıldız Apartmanı yıkılıyor

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Bozkurt'ta ağır hasar almıştı! Yıldız Apartmanı yıkılıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde ağır hasar alan Yıldız Apartmanı'nda yıkım başladı.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıplarının yaşandığı ilçede, yıkılan binaların dışında çok sayıda bina da hasar gördü.

Hasar gören konutlardan Yıldız Apartmanı'nda yıkım çalışmaları başladı. Yıkım öncesinde binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Taşkının yaşandığı Ezine Çayı'na en yakın binalardan biri olan apartmanın yıkımı sürüyor.

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