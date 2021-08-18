Bozkurt’ta 140 binaya ‘acil yıkım’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bozkurt’ta 2 binden fazla binada inceleme yaptı. Tetkiklerde 140 binanın ‘ağır hasarlı’ olduğu belirlendi. Bozkurt’ta selin ağır hasar verdiği 3 binanın yanındaki Yıldız Apartmanı da yıkılacak binalardan. Günlerdir evlerine giremeyen ve çoğu akrabalarının yanında yaşayan Yıldız Apartmanı sakinleri, kararın ardından evlerine gelerek, kurtarabildikleri eşyaları aldı. Girişi çamurla kaplandığı için ancak 60-70 santimetrelik bir alandan içeri girilebilen Yılmaz Apartmanı sakinleri, evlerinden kıyafetleri ve bazı özel eşyaları ile bardak, tabak gibi malzemeleri çıkarabildi.

UFAK TEFEK EŞYA

İlk yapıldığı günden bu yana 21 yıldır aynı evde oturduklarını söyleyen Fadime-Ali Er çifti de üzgün. Fadime Er, “Yanımızdaki Fatih Apartmanı’nın büyük kısmı yıkılınca, bugün yıkımına başladılar. Bizim binamız için de karar alınmış. Birkaç kapkacak, biraz kıyafet, ufak tefek eşyalarımızı alabiliyoruz. Selin getirdiği çamur yüzünden apartmanın girişinde 60-70 santimlik bir aralık var. O aralıktan geçirebildiğimiz eşyaları çıkarıyoruz. Beyaz eşyalarımız, mobilyalarımız, avizelerimiz, yatağımız, dolabımız, televizyonumuz ne varsa hepsi kaldı” dedi.

AKRABA YANINA

2002’den beri Yıldız Apartmanı’nda yaşadığını, 2007 yılından bu yana da binanın yöneticiliğini yaptığını söyleyen Ersin Hoşalay da “Birçok apartman sakini akrabalarının yanına taşındı. Bizim annemden kalan bir bağ evi vardı, geçici olarak oraya taşınacağız. Sonrasında ne yaparız bilmiyoruz. İçerisinde eşyalarımızla birlikte evimiz kayıp gitti” diye konuştu.

SUALTI EKİPLERİ EZİNE’DE

Batı Karadeniz’i etkisi altına alan sel felaketinde en büyük can kaybı Bozkurt’ta yaşandı. Bozkurt ilçesinde selin götürdüğü onlarca vatandaşın arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ezine Çayı’nın debisinin azalmasıyla birlikte jandarma ekiplerinin sualtı birimleri, arama çalışmalarını buraya kaydırdı. Ekipler, çay boyunca yan yana ilerleyerek kayıpları arıyor.

MÜTEAHHİT GÖZALTINDA

Kastamonu Bozkurt’taki sel felaketinde çökerek 6 kişinin yaşamını yitirdiği Ölçer Apartmanı’nı 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan (45) dün İstanbul Esenyurt’ta yakalandı. Özkan’ın 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

CAN KAYBI 78

Öte yandan AFAD sel nedeniyle Kastamonu’da 62, Sinop’ta 15, Bartın’da 1 olmak üzere can kaybının 78’e yükseldiğini açıkladı. (Çetin AYDIN / İSTANBUL)

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