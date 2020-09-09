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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik'in acı günü

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Bozkurt Belediye Başkanı Çelik'in acı günü
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DENİZLİ'nin Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'in eşi Mustafa Çelik, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik'in eşi Mustafa Çelik'e bir süre önce akciğer kanser teşhisi konuldu. Geçen hafta fenalaşarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, bu sabah yaşamını yitirdi. Çelik'in ikindi namazının ardından Tutluca Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

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