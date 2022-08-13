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Bozkır kartalı kırmızı listede: Sadece 2 düzine kaldılar

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#Bozkır Kartalı#Dünya Doğayı Koruma Birliği#Kırmızı Liste
Bozkır kartalı kırmızı listede: Sadece 2 düzine kaldılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 07:00

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde olan türlerden bozkır kartalının Türkiye'deki yaşam alanlarının korunması için uluslararası çalışma başlatıldı. Proje koordinatörü olan uzman biyolog Cansu Özcan, Türkiye'de sağlıklı ürediği düşünülen 12 çift bozkır kartalı bulunduğunu söyledi.

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Bozkır kartalının IUCN'in kırmızı listesinde, 'en tehlike altında' kategorisinde olduğunu söyleyen Özcan, şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin her bölgesinde göç döneminde görülüyor fakat sadece İç Anadolu Bölgesi'nden üreme, yuva kayıtları var. Macar Kuş Araştırmacıları (Macaristan BirdLife) ile birlikte koruma ve araştırma çalışması başlattık.

Bozkır kartalı kırmızı listede: Sadece 2 düzine kaldılar

Konya, Kırşehir, Aksaray, Kayseri, Nevşehir çalışmanın yapıldığı iller. Yuva kayıtlarının olduğu köyleri hassas tür olduğu için veremiyoruz. Türkiye'de sağlıklı ürediği düşünülen 12 çift var, neslin üreme başarısı düşük. Dünya toplam popülasyonunun 37 bin çift olduğu tahmin ediliyor. Avrupa'da soyu tükenmiş, Rusya ve Kazakistan'da üreme bölgeleri var."

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#Bozkır Kartalı#Dünya Doğayı Koruma Birliği#Kırmızı Liste

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