Bozkır kartalı kırmızı listede: Sadece 2 düzine kaldılar

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Bozkır kartalının IUCN'in kırmızı listesinde, 'en tehlike altında' kategorisinde olduğunu söyleyen Özcan, şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin her bölgesinde göç döneminde görülüyor fakat sadece İç Anadolu Bölgesi'nden üreme, yuva kayıtları var. Macar Kuş Araştırmacıları (Macaristan BirdLife) ile birlikte koruma ve araştırma çalışması başlattık.

Konya, Kırşehir, Aksaray, Kayseri, Nevşehir çalışmanın yapıldığı iller. Yuva kayıtlarının olduğu köyleri hassas tür olduğu için veremiyoruz. Türkiye'de sağlıklı ürediği düşünülen 12 çift var, neslin üreme başarısı düşük. Dünya toplam popülasyonunun 37 bin çift olduğu tahmin ediliyor. Avrupa'da soyu tükenmiş, Rusya ve Kazakistan'da üreme bölgeleri var."