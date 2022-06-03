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Bozgoca Camii'nden çalınıp yurt dışına kaçırılan kitabe, Türkiye'ye iade edildi

#Şile#Hollanda#Kitabe
Bozgoca Camiinden çalınıp yurt dışına kaçırılan kitabe, Türkiyeye iade edildi

Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle İstanbul Şile Bozgoca Camii'nden çalınan ve yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılan 'El-Hâcc İbrahimzâde Hurşid Beğ' kitabesi, Türkiye'ye geri kazandırıldı.

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İstanbul'un Şile ilçesinin Bozgoca köyündeki camiye ait tarihi kitabe, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırıldı. Hollanda'da 17 Eylül 2021 tarihinde kitabenin satışı için açık artırma ile müzayede gerçekleştirildi. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı ise başlattığı soruşturma ile kaçak yollardan yurt dışına kaçırılan tarihi eserle ilgili soruşturma başlattı.

Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, tarihi kitabenin Türkiye'ye iade edilmesi için iade talepnamesi düzenlendi. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iade talepnamesi, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi.

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Hollanda, Türkiye’nin iade talebine olumlu bakarak tarihi kitabenin iade edilmesine karar verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bakanlık bürokratlarına kitabenin teslim alınması talimatını verdi. 'Türkiye’de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Hollanda’ya gerçekleştirilen ziyaret kapsamında tarihi kitabe, Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alınarak, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği'ne teslim edildi. Tarihi kitabe, ilerleyen günlerde Türkiye'ye getirilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim edilecek.

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