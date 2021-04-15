Bozdoğan tam isabet

F-16’dan atılan Bozdoğan, hedefi “Doğrudan vuruş” ile imha etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’dan “Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere #Maşallah” mesajı paylaştı. Bozdoğan’ın 2022’de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor. Türkiye, yıllardır yurtdışından ithal ettiği havadan havaya füzeleri, yerli ve milli imkanlarla geliştirerek önemli bir aşamayı başardı.

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