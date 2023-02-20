Bozdoğan Otel’in ortağı İstanbul’da gözaltına alındı

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Adıyaman’da yıkılan binalardan biri de Bozdoğan Oteli’ydi. Otelin yıkılması ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmada, Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği, Nazan Bağcı hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ ve ‘ yaralamaya neden olma’ suçlarından yakalama kararı çıkardı. Nazan Bağcı, bu kararın ardından tüm yurtta aranırken, dün saat 15.50 sıralarında İstanbul Havalimanı’na geldi. Yolcu karşılamak için havalimanına geldiği belirlenen Nazan Bağcı’nın kimlik soruşturmasında hakkındaki arama kararı olduğu belirlendi. Bunun üzerine Nazan Bağcı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nazan Bağcı’nın emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman’a götürüleceği belirtildi.