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Bozdoğan Otel’in ortağı İstanbul’da gözaltına alındı

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#Bozdoğan Otel#Adıyaman#Deprem
Bozdoğan Otel’in ortağı İstanbul’da gözaltına alındı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem Adıyaman’da da büyük bir yıkıma neden oldu.

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Adıyaman’da yıkılan binalardan biri de Bozdoğan Oteli’ydi. Otelin yıkılması ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmada, Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği, Nazan Bağcı hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ ve ‘ yaralamaya neden olma’ suçlarından yakalama kararı çıkardı. Nazan Bağcı, bu kararın ardından tüm yurtta aranırken, dün saat 15.50 sıralarında İstanbul Havalimanı’na geldi. Yolcu karşılamak için havalimanına geldiği belirlenen Nazan Bağcı’nın kimlik soruşturmasında hakkındaki arama kararı olduğu belirlendi. Bunun üzerine Nazan Bağcı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nazan Bağcı’nın emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman’a götürüleceği belirtildi.

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#Bozdoğan Otel#Adıyaman#Deprem

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