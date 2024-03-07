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Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

10 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-9” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize aralıksız devam edeceğiz

EGM İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen “BOZDOĞAN-9” operasyonlarında şüphelilerin;

Bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri,

Terör örgütünün üniversite yapılanması DÖM (Demokratik Öğrenci Meclisi) ile gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyette bulundukları,

Cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları,

Örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

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Operasyonlar sonucu;

Ruhsatsız tabancalara,

Çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.