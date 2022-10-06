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Erdoğan talimat vermişti, AK Parti başörtüsü için anayasa çalışmalarına başladı

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#Ankara#Adalet Bakanlığı#Bekir Bozdağ
Erdoğan talimat vermişti, AK Parti başörtüsü için anayasa çalışmalarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 11:46

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın verdiği talimat sonrası Mevzuat Genel Müdürlüğü, başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliği ile ilgili kanun teklifinin teknik çalışmalarına başladı. Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında AK Parti'nin hukukçu kurmayları toplantı yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne talimat verdi. Mevzuat Genel Müdürlüğü yetkilileri talimat sonrası teknik çalışmalara başladı.

AK PARTİ'NİN HUKUKÇU KURMAYLARI TOPLANTI YAPIYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında AK Parti'nin hukukçu kurmayları toplantı yapıyor.

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Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Bakan Bozdağ tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması, teklifin daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.

BOZDAĞ 'ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ' DEMİŞTİ

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Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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#Ankara#Adalet Bakanlığı#Bekir Bozdağ

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