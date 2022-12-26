Bozdağ: Cumhurbaşkanımız Avar için af yetkisini kullanacaktı

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Bakan Bozdağ, “Sayın Cumhurbaşkanımız emekli Vural Avar’la ilgili özel af yetkisini kullanmak istediğini bana söyledi ve süreci başlatmamızı da istedi. Biz merhum Avar’a bu dileği ilettik. Çünkü müracaat etmesi gerekiyor sürecin başlaması için. Fakat başlangıçta müracaat etmedi. Rahmetli oluşundan, yani çok az bir süre önce müracaatı oldu. Biz hemen işlemleri başlattık. Bu arada rahmete kavuştu” dedi. Bakan Bozdağ, Kanal 7’de gündeme ilişkin soruları yanıtlarken Avar’la ilgili şöyle konuştu:

ADLİ TIP GENELGESİ

“Maalesef Adli Tıp’tan bu yönde olumlu raporlar çıkmadı. Adli Tıp’la ilgili bizim bir iç genelgemiz var. O genelgeyi çalıştırıyorum. Önümüzdeki günlerde bu genelgeyi yürürlüğe koyacağız. Çünkü adeta Adli Tıp, Cumhurbaşkanımızın özel af yetkisini kendi neredeyse kullanan bir uygulaması var. ‘104’ün kapsamına girer, girmez’ diye bir değerlendirme yapıyor. Halbuki 104’ün kapsamındaki özel af yetkisini Anayasa cumhurbaşkanına bırakmış. Takdir ona ait. Bu hafta da inşallah iç genelgeyi de yayınlayacağız. Adli Tıp Kurumu’nu kanundaki yetki sınırına çekiyor bu.

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‘İÇERİDE KALABİLİR’

Diyelim içeride kanser tedavisi gören birisi var. Böyle bir hasta 4. evre kanser tedavisi görüyor ve Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geliyor. ‘Tek başına hayatını devam ettirebilir.’ Ben bundan rahatsızım. Kendi kendini hayatını idame ettiremeyecek, örneğin pantolonunu çıkarıp giymekte zorlanan insanlar var. Ama ‘İçeride kalabilir’ diye raporlar geliyor. Bilmelerini isterim ki aziz vatandaşlarımızın kendilerinin bize ilettiği, yönettiği eleştirilerin hepsini bu işin muhataplarına biz iletiyoruz. Bugün Adli Tıp Kurumu üzerinde bu konuları özellikle ifade etmek istiyorum ki kamuoyu önünde de bunu ifade etmek istedim."