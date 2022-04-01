Bozdağ: Bizi terörle bitiremezler

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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen anma törenine Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile İstanbul 1 ve 2’nci Baro başkanları ile hukukçular katıldı. Törende konuşan Bakan Bozdağ özetle şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzun zamandır nice terör örgütleriyle mücadele ediyor. Neredeyse alfabede terör örgütlerinin isimlerini sayacak harf kalmadı. Ama şunu hepimiz çok iyi görüyor ve biliyoruz ki bu terör örgütlerinin tamamı birer maşadır. Bunlara silah veren, bunlara para veren, bunlara eylem koordinatı veren ve bunları koyun gibi güden çobanlarıyla da bağlarıyla da mücadele ediyoruz. Adalet ayakta hamdolsun. Bizi terör eylemleri ile bitiremezler.” Baba Hakkı Kiraz ise,“Bir Mehmet Selim gider bin Mehmet Selim daha doğar”dedi.