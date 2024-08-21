Bozcaada’yı yakacaktı

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ÇANAKKALE Bozcada’da Baytur mevkisinde bulunan otluk alanda önceki gece 22.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı.

ATEŞ YAKIP KAÇTI

Yangının ardından yapılan incelemelerde otluk alanı ateşe veren kişinin görüntüsünün, çevredeki deponun güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde otluk alanı ateşe veren kişinin, daha sonra olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis ve jandarma ekipleri, orman teröristinin yakalanması için çalışma başlattı.

MENDERES 4. GÜNDE SÖNDÜ

- İZMİR’in Menderes ilçesinde ormanlık alanda 17 Ağustos’ta kopan elektrik telinin oluşturduğu kıvılcımdan çıktığı belirtilen yangına dün de 5 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu yangın saat 17.45 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Yeşil vatan için mücadele eden kahramanlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

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Kameralara yakalanan zanlı aranıyor.

ILGAZ’DA KÖYLER BOŞALTILDI

- ÇANKIRI’nın Ilgaz ilçesi Keseköy mevkisinde önceki gün çıkan ve rüzgârın etkisiyle yayılan yangın yerleşim yerlerine ulaşınca 4 köyde yaşayan yaklaşık 125 kişi ve besi hayvanları güvenli bölgelere tahliye edildi. Ekipler, gece boyunca havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. 4 farklı noktada etkili olan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu dün sabah kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 450 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ise soruşturma sürüyor.

İZMİR’DE 6 TUTUKLAMA... BİRİ MANGALDAN ÜÇÜ SEMAVERDEN

- İzmir’in Karşıyaka, Tire ve Ödemiş ile Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9’u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı hakkında tutuklama kararı verildi.

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Tutuklananlardan biri Karşıyaka Yamanlar Dağı’nda mangal ateşi nedeniyle çıkan orman yangını soruşturmasında yakalanmıştı. Üçünün de de Tire’deki yangında semaver yakanlar olduğu belirtildi.

ERDOĞAN’DAN İZMİR’DEKİ MAĞDURLARA EV SÖZÜ

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yamanlar Mahallesi’nde 15 Ağustos’ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos’ta kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ev ve işyerlerinde incelemede bulundu. Sancaklı Mahallesi’nde yangından zarar gören vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinleyen Keşir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak ziyaretleri hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefondan hitap ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Evleri yanan vatandaşlara sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısa zamanda bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Bu konuda ilgili arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar” dedi.