MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBozcaada'da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
GeriGündem Bozcaada'da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN/BOZCAADA(Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Bozcaada'da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bozcaada'da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi Batı Burnu mevkisinde, kıyıdan yaklaşık yarım mil açıkta silika kumu yüklü Panama bayraklı 149 metre uzunluğundaki 'Kemet Star' isimli gemi, karaya oturdu. Gemiyi kurtarma çalışması başlatılacak.

Mısır'ın Abuzenima Limanı'ndan Kocaeli'nin Derince Limanı'na silika kumu taşıyan Panama bayraklı 149 metre uzunluğunda ve 11 bin 848 grostonluk 'Kemet Star' isimli gemi, dün saat 19.30'da Çanakkale Boğazı’na giriş yapmak üzere demir alıp, manevra yaptığı sırada, karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-3 römorkörü ile KEGM-9 isimli tahliye botu sevk edildi.

Gemi kaptanının yardım talebi üzerine, Bozcaada Liman Başkanlığı koordinesinde, Kıyı Emniyeti ekipleri, silika kumu yüklü geminin bulunduğu bölgeye giderek, su altı sörvey kontrolleri için çalışma başlattı. Balık adamlar ve kurtarma uzmanları, geminin emniyetli bir şekilde yüzdürülmesi için çalışma yürütüyor. Planlama sonrasında gemi, römorkör tarafından çekilerek, yüzdürülecek. 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi