×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bozcaada'da uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti! Yeşim Demir'in sevgilisi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Bozcaada#Yeşim Demir#Nizamettin Gürsu
Bozcaadada uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti Yeşim Demirin sevgilisi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 17:20

Çanakkale'de Bozcaada'nın Polente Burnu'na, erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile gün batımını seyretmeye giden Yeşim Demir'in (39) düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Demir'in sevgilisi Nizamettin Gürsu, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 7 Temmuz'da, Bozcaada ilçesinde meydana geldi. İlçede tatil yapan Yeşim Demir ile erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu, 6 Temmuz akşamı otomobille Polente Burnu'nda gün batımını izlemeye gitti. Rüzgar gülleri ve güneşin batışını seyreden ikili, iddiaya göre, uçurum kenarında alkol aldı.

Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık görevlilerinin 45 dakika kalp masajı yaptığı Demir kurtarılamadı. Demir'in cenazesi, Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bozcaadada uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti Yeşim Demirin sevgilisi tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Nizamettin Gürsu, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede yurt dışı yasağı koyulup, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

SEVGİLİSİ "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayla ilgili, Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda olay yerinde elde edilen deliller ışığında Nizamettin Gürsu, Sakarya'da tekrar gözaltına alındı. Çanakkale'ye getirilen Gürsu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bozcaada#Yeşim Demir#Nizamettin Gürsu

BAKMADAN GEÇME!