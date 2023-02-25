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Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

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#Çanakkale#Bozcaada#Gökçeada
Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 10:52

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Geyikli-Bozcaada ile Gökçeada-Kabatepe hattındaki tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, “26.02.2023 Pazar günü Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 26.02.2023 Pazar günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

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#Çanakkale#Bozcaada#Gökçeada

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