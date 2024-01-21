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Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

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#Bozcaada#Gökçeada#Feribot
Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 10:18

Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

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#Bozcaada#Gökçeada#Feribot

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