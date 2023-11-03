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Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerinde iptal

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#Çanakkale#Bozcaada#Gökçeada
Bozcaada ve Gökçeadaya feribot seferlerinde iptal
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 16:30

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, '04.11.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, sadece Kabatepe'den saat 09:00 seferi yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.' denildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “04.11.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, sadece Kabatepe'den saat 09:00 seferi yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 04.11.2023 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” denildi.

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#Çanakkale#Bozcaada#Gökçeada

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